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الشهيد الـ423.. "الأطباء" تنعى استشاري رمد بالقاهرة

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور أحمد وائل محمد علي، استشاري رمد بالقاهرة والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور أحمد وائل محمد علي، الطبيب رقم الــ(423)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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