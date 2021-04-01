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أحد أبطال تعويم السفينة: سيتم عمل ازدواج في منطقة الجنوح (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب أحمد عزت عبدالحميد أحد أبطال تعويم السفينة إيفر جيفن في قناة السويس، عن سعادته الغامرة لنجاح مصر في تعويم السفينة، موضحًا: "رفعنا اسم مصر وهيئة قناة السويس، ونبارك للمصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أسامة ربيع، فقد بذلنا جهدا كبيرًا، وكرمنا الله في نهاية المطاف".

وأضاف "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس: "عندما سمعنا الخبر كنا في حالة ذهول، فلم يسبق أن أغلقت القناة منذ العدوان الثلاثي، وأنا أكبر العاملين في هذه المجموعة وعمري 35 عاما، ولم أسمع عن غلق القناة إلا من الحكايات التي قصّها والدي عليّ، وأثر ذلك على الاقتصاد".

وتابع أحد أبطال تعويم السفينة إيفر جيفن في قناة السويس: "استمديت الوطنية وحب الوطن من والدي، وعندما حدثت الأزمة وردت إلينا التعليمات من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وجميع القادة بان نستمر في العمل لمدة 24 ساعة، وأكثر ما كان يحبطنا أعداء النجاح والتعليقات المحبطة بأننا لن نقدر على حل الأزمة، وهو ما حولناه إلى طاقة إيجابية وتحدي، فقد أدى كل منا دوره، وأثبتنا للعالم كله أن مصر كبيرة والهيئة قادرة على العمل في أصعب وأحلك الظروف".

وأردف أحمد عزت عبدالحميد أحد أبطال تعويم السفينة إيفر جيفن في قناة السويس: "حدث مشاكل شحوط سفن، لكنها كانت صغيرة وفي مناطق بها ازدواجية حتى لا تقف حركة القناة، لكن هذه المشكلة وقعت في المدخل الجنوبي الرئيسي لقناة السويس، ومن ضمن خطة التطوير أنه سيجرى عمل ازدواج في هذه المنطقة، فقد كانت السفينة البنمية عبارة عن مدينة عائمة، لكن القيادة وثقت فينا واستطعنا أن نتكاتف مع بعضنا وخرجت السفينة من الأزمة دون خدش".

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