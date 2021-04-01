أحد أبطال تعويم السفينة: سيتم عمل ازدواج في منطقة الجنوح (فيديو)

أعرب أحمد عزت عبدالحميد أحد أبطال تعويم السفينة إيفر جيفن في قناة السويس، عن سعادته الغامرة لنجاح مصر في تعويم السفينة، موضحًا: "رفعنا اسم مصر وهيئة قناة السويس، ونبارك للمصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أسامة ربيع، فقد بذلنا جهدا كبيرًا، وكرمنا الله في نهاية المطاف".





وأضاف "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس: "عندما سمعنا الخبر كنا في حالة ذهول، فلم يسبق أن أغلقت القناة منذ العدوان الثلاثي، وأنا أكبر العاملين في هذه المجموعة وعمري 35 عاما، ولم أسمع عن غلق القناة إلا من الحكايات التي قصّها والدي عليّ، وأثر ذلك على الاقتصاد".





وتابع أحد أبطال تعويم السفينة إيفر جيفن في قناة السويس: "استمديت الوطنية وحب الوطن من والدي، وعندما حدثت الأزمة وردت إلينا التعليمات من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وجميع القادة بان نستمر في العمل لمدة 24 ساعة، وأكثر ما كان يحبطنا أعداء النجاح والتعليقات المحبطة بأننا لن نقدر على حل الأزمة، وهو ما حولناه إلى طاقة إيجابية وتحدي، فقد أدى كل منا دوره، وأثبتنا للعالم كله أن مصر كبيرة والهيئة قادرة على العمل في أصعب وأحلك الظروف".



