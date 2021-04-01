الشهيد الـ424.. "الأطباء" تنعى استشاري أول أمراض النساء والتوليد

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة عزة عوض إبراهيم عيد، استشاري أول امراض النساء والتوليد، والتي توفيت بمستشفى العجوزة بالجيزة إثر الإصابة بكوڤيد 19.



وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".



وأشارت، أن الشهيدة الدكتورة عزة عوض إبراهيم عيد، الطبيب رقم الــ(424)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

