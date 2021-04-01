Advertisements

الصين تكشف توقعتها لأسعار صرف اليوان

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:42 م
الصين اقتصاد
الصين اقتصاد
وكالات
Advertisements

قال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن بكين ستبقي سعر صرف اليوان مستقرا بالأساس عند مستوى معقول.

وقال رئيس إدارة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني سون قوه فنغ إن الصين ستعزز أيضا الإدارة الحصيفة لتدفقات رأس المال عبر الحدود وتوجه التوقعات.

وتابع سون في إفادة خلال مؤتمر إعلامي في بكين أن إجراءات التحفيز التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي العام الماضي وتغييراته المستقبلية للسياسة لها تأثير محدود نسبيا على أسواق المال في الصين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف اليوان الصيني الصين اسعار اليوان الصيني اسعار اليوان

أخبار تهمك

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الترجي التونسي يخطط لضم نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

طرح الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن.. 14 معلومة عن مدينة الدواء بالخانكة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

بأوامر لابورتا.. برشلونة يقترب خطوة في سباق ضم هالاند

منذ نصف ساعة

توجيهات عاجلة وتحذير مهم.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء

منذ ساعة و 20 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر تشهد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصين وصندوق النقد يتعهدان بتجنب استخدام العملة كسلاح تجاري

أكبر شركة لإدارة الأصول تصدر تقرير حول التوقعات الاقتصادية لعام 2019

سعر اليوان الصيني اليوم السبت 5-1-2019.. وآخر تطورات العملة الصينية أمام الجنيه

"المركزي الصيني": اليوان سيتعرض لضغوط مؤقتة بسب الحروب التجارية

الصين: لا نسعي للانضمام إلى الولايات المتحدة وأوروبا في خفض أسعار الفائدة

البنك المركزي الصيني: لدينا خيارات كثيرة للمساعدة في دعم النمو المتباطئ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

بأوامر لابورتا.. برشلونة يقترب خطوة في سباق ضم هالاند

01:31 م

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة