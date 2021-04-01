وزير النقل: عدم خروج القطارات من الورش إلا بعد التأكد من جاهزيتها (صور)

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها، للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل.





وأشار، على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من مدى جاهزيته للسفر، حفاظا على أرواح المواطنين، موضحا أن دور هيئة السكة الحديد يتمثل في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.





كما شدد على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء في مبنى المحطة، أو داخل القطارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المبنى بصفة مستمرة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، موجها جميع العاملين بالمحطة بضرورة الالتزام بقواعد العمل المنصوص عليها، والاهتمام بأعمال التطوير المستمرة للمبنى، وشدد على منع استقلال بعض المواطنين للقطارات من الخلف حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر.





ووجه الفريق كامل الوزير وزير النقل رئيس محطات السكة الحديد بطنطا برفع كافة القضبان القديمة على جانبي شريط السكة الحديد بالمحطات وذلك خلال شهر واحد فقط، موضحا أنه من المفترض رفع كافة القضبان القديمة حتى لا تتعرض للسرقة.



