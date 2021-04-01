بعد تكليفات السيسي.. ما لا تعرفه عن تصنيع مشتقات البلازما في مصر

تسعى الدولة المصرية، للانتهاء من مشروع تصنيع مشتقات البلازما خلال عامين، باعتباره توجه أمن قومي لتأمين الأدوية الدقيقة وشديدة التعقيد التي تساهم في العديد من الأمراض.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع تصنيع مشتقات البلازما في مصر.



قصة تصنيع مشتقات البلازما

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما كان حلم منذ 5 سنوات.. مكنش متاح لأنها تكنولوجيا متقدمة جدًا وتصنيع معقد ومنظومة شديدة الإحكام والجودة، ولكن خلال سنتين هيكون جاهز، لافتًا إلى أن "الشركة اللي جت قالت 5 سنين ولكن قلنا هنقدملكم كل التسهيلات".



الانتهاء من المشروع خلال عامين

وبناء على توجيهات السيسي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء أول مصنع لتصنيع مشتقات البلازما بنهاية 2022.



وأضاف مدبولي، سيكون لدينا أول مصنع متكامل لهذا الموضوع في العاصمة الإدارية وبالفعل تم البدء في إنشاء المصنع، حيث تستهدف الحكومة زيادة مراكز تجميع البلازما.



مراحل تصنيع بلازما الدم

وتجهز وزارة الصحة لتصنيع مشتقات الدم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بإقامة أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاجها.



ويتم عمل المصنع علي 3 مراحل الأولي جمع البلازما والثانية تصنيعها في الخارج والثالثة نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر.



وتستعد للمشروع بمتابعة البنية التحتية والمعلوماتية والقانونية والتشريعية، حيث جار إنشاء 12 مركزًا للبدء في جمع البلازما من المتبرعين لتوفير جميع مشتقات الدم.



أهداف المشروع

وحول أهداف المشروع، أوضحت وزارة الصحة، أن المشروع القومي لتصنيع البلازما يهدف لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6: 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الاكتفاء الذاتي محليا.



وتستخدم بلازما الدم، لمكافحة تفشي الانفلونزا والحصبة في الأيام التي سبقت اللقاحات، وجربت مؤخرًا ضد السارس والإيبولا.



وتحدث هذه الصناعة نقلة نوعية لمصر، حيث يعتبر مشروع تصنيع مشتقات البلازما توجه أمن قومي لتأمين الأدوية الدقيقة وشديدة التعقيد التي تساهم في العديد من الأمراض.

