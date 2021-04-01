غلق وتشميع مركز حضانات وعيادات خاصة "غير مرخصة" ببني سويف



تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم بتكثيف الجهود لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية من خلال خطة محكمة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك لضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



رقابة تموينية وصحية



وفي هذا السياق أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد على تنفيذ حملة رقابة تموينية وصحية بمركز ومدينة الفشن، وذلك ضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان الكريم، حيث استهدفت الحملة المرور على العديد من المنشآت التجارية وأماكن تداول وبيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية والطب البيطري والعلاج الحر بمديرية الصحة وقسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.



وأسفرت الحملة عن التحفظ على 40 كجم لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وتحرير محضرين في هذا الشأن، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، و9 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية ومحضرين لضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود دفاتر تجارية.



غلق مركز للحضانات



كما أسفرت الحملة عن غلق مركز للحضانات الخاصة لإدارتها بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، وغلق عيادة خاصة بها غرفة عمليات وأدوية مخدرة ولعدم الإعلان عن الإسعار وعدم إصدار فواتير بالمخالفة لقانون حماية المستهلك فيما تم غلق عيادة خاصة لعلاج الأمراض الجلدية غير مرخصة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية.



وشهدت الحملة مشاركة كل من: المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن، وأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، المقدم محمد بكري شرطة المرافق، والدكتور سامي الدهشورى من الطب البيطري، ومسؤولى التموين ومباحث التموين والتعذية والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.



غلق 15 منشأة



وكانت محافظة بني سويف، أعلنت، الثلاثاء، عن غلق 15 منشأة طبية وضبط أدوية مدرجة جدول وأدوية جنسية ومهربة وأدوية محظور تداولها خاج المستشفيات، في حملة للعلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف.



وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.



وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لإستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللأزمة.

