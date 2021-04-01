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الصين تكشف توقعتها لأسعار صرف اليوان
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:42 م
وكالات
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قال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن بكين ستبقي سعر صرف اليوان
مستقرا بالأساس عند مستوى معقول.
وقال رئيس إدارة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني سون قوه فنغ إن الصين ستعزز أيضا الإدارة الحصيفة لتدفقات رأس المال عبر الحدود وتوجه التوقعات.
وتابع سون في إفادة خلال مؤتمر إعلامي في بكين أن إجراءات التحفيز
التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي العام الماضي وتغييراته المستقبلية للسياسة
لها تأثير محدود نسبيا على أسواق المال في الصين.
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