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هنا جودة تعتذر لمجلس الأهلي

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قدمت هنا جودة لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، إعتذار رسمي لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وكتبت هنا جودة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"من كام يوم كتبت بوست بناشد فيه فخامة رئيس الجمهورية ووزير الشباب ورئيس اللجنة الأوليمبية بحلمي اني اسافر الاولمبياد طوكيو ٢٠٢١".

وتابعت"لم اقصد فيها ابدا ان اتخطى وجودي كلاعبة في كيان النادي الأهلي وان الاهلي هو بيتي اللي كان المفروض الجأ اليه ليخاطب المسؤلين لمساعدتي في تحقيق حلمي".

وأوضحت:"وعندما تم التحقيق وتوقيع عقوبة علي تقبلت هذا الامر بصدر رحب ...لانني خالفت لوائح النادي ولم اكن على علم بها".

وأتمت:"واتقدم باعتذاري لمجلس ادارة النادي الأهلي و كابتن محمود الخطيب عن عدم فهمي للوائح النادي".

وكان رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، قرر تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيبي، لاعبتي فريق تنس الطاولة بالنادي مبلغ 10 آلاف جنيه، وتوجيه إنذار شديد اللهجة إليهما، وذلك بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين اليوم؛ لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته. وأكد مدير النشاط الرياضي أن العقوبة جاءت مخففة نظرًا لصغر سن اللاعبتين، وأنهما ترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى.

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