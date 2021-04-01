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رئيس الوزراء اليوناني يعلن عن زيارة إلى ليبيا وإعادة افتتاح السفارة بطرابلس

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:50 م
ليبيا
ليبيا
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، عن زيارة إلى ليبيا وإعادة افتتاح سفارة أثينا في طرابلس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الليبي، عبدالهادي الحويج، إنه تم الاتفاق مع اليونان على خطوة مهمة في مواجهة العدوان التركي على الأراضي الليبية، وأكد على أنه لا قيمة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة السراج غير الشرعية.

 

 وأضاف الحويج قائلًا: "سندافع عن أراضينا وسيادة شعبنا بكل الوسائل الممكنة"، وأن ليبيا تواجه تحديات مشتركة مع اليونان في العدوان التركي وإرسالها المرتزقة وتهديدها لأمن دول الجوار، منوها بالاتفاق مع وزير الخارجية اليوناني على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

 

وأضاف الحويج أن ما تسمى حكومة الوفاق التي وقعت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا غير شرعية ومنتهية الصلاحية، مضيفا: "نحن حكومة منتخبة من قبل البرلمان ومعنيون بمثل هذه الاتفاقيات

 

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