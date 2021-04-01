أنشطة القوى العاملة في أسبوع| 6 آلاف فرصة عمل.. وتدشين مبادرة "هنجملها" و"سجل نفسك"

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوي العاملة العديد من الأنشطة، حيث أطلق الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة يوم الأربعاء 24من مارس الجاري حملة "سجل نفسك" لتسجيل العمالة المصرية بالخارج من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

وأتاحت الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني لها على شبكة الإنترنت عند تسجيل بيانات المصريين بالخارج؛ التعرف على عناوين شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، و التعرف على عناوين وأرقام المستشارين العماليين التابعين للوزارة، ومكاتبها بالخارج.

فرص عمل جديدة

وفي يوم الخميس 25من مارس أعلن سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 464 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 10 من ذوي الهمم والعزيمة.

من ناحية أخرى بلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1009 شابًا منهم 13 من ذوي القدرات الخاصة .

وفي يوم السبت 27 من مارس تلقى سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن سعفان يوم الأحد الموافق 28 من مارس ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في المملكة العربية السعودية، نجح في الحصول علي مستحقات ورثة عامل توفى أثناء تواجده بالمملكة، حيث كان يعمل بإحدى الشركات السعودية المحدودة بالرياض، وذلك بعد التواصل مع إدارة الشركة وبلغت 46 ألفا و900 ريال سعودي، أي ما يوازي 191 ألفا و 695 جنيها مصرياً تقريبا.





لقاءات مثمرة

على الصعيد الآخر التقى سعفان يوم 28مارس ، بديوان عام الوزارة، المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي لتقنية المعلومات والشبكات، والمهندس أحمد فاروق المدير الإقليمي للمسؤولية المجتمعية للشركة، والمهندس محمد أبو سديره مدير التحول الرقمي، لبحث إمكانية التعاون في تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة من خلال بروتوكول مشترك يتم توقيعه بين الوزارة والشركة خلال أيام، وتم الاتفاق بين الجانبين على تدريب 150 مدرباً في المرحلة الأولى، يعقبها تولى المدربين تدريب 3000 متدرب على مدار سنتين، وذلك فور توقيع بروتوكول التعاون الذى يتم الإعداد له من قبل فريق العمل المشترك بين الشركة والوزارة.

في نفس اليوم أعلن سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 518 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 828 باحثا عن عمل، منهم 26 من ذوى الهمم.





وفي يوم الثلاثاء 30مارس استقبل محافظ الشرقية ممدوح غراب، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

العمالة الغير منتظمة

كما صرح سعفان برفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من 200 ألف الى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر ، مطالباً مديرية القوى العاملة بالشرقية، بتسجيل، وحصر مزيد من العمالة غير المنتظمة حتى يتم تغطية هذه الفئة من العمالة بالكامل .

جاء ذلك خلال تسليم الوزير 500 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي ، للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة في منطقة وادي الملاك بمحافظة الشرقية ، في إطار مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.

جولات ميدانية

من جانبه تفقد سعفان أيضاً خلال جولته محطة الشرقيون للتنمية العمرانية ، لتصدير الحاصلات الزراعية، كما شاهد جميع خطوط مراحل الفرز داخل المحطة و اشاد بالتكنولوجيا التي تعمل بها المحطة والتي تعتبر من احدث التكنولوجيا العالمية .





ودشن سعفان "مبادرة هنجملها "،بزراعة 2500 شجرة مثمرة بنطاق المحافظة لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة، كما قام وزير القوى العاملة، ومحافظ الشرقية، ورئيس جامعة الزقازيق بزرع أول شجرة في المبادرة وريها بالمياه في حديقة الجامعة، لتمثل الانطلاقة الأولى لتنفيذ مبادرة "هنجملها" بمحافظة الشرقية.

وأعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 6.343 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وأوضح سعفان، في بيان له اليوم الأربعاء 31من مارس ، أن فرص العمل نتوفر بأجور مجزية تبدأ من 1.200 لتصل إلى 4.500 جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل 2021.

وأشار سعفان إلى أن نشرة التوظيف تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، كما ستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج .

وأكد أن هذه الفرصة متوفرة في 14 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس 2021 في النشرة السابقة، وعددها 2.310 فرصة عمل.