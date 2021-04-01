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عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:47 م
المخابز
المخابز
أحمد الشيخ
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وجه الدكتورعلي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بعمل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية وأخري فرعية بالادارات التموينية، لمتابعة أستمرار الحالة التموينية وتلقي شكاوي المواطنين وفحصها واتخاذ اللأزم لأزالة أسبابها، كما شدد الدكتورعلي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الجهات التابعة للمديريات علي توافر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالاسواق، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الأستهلاكية ، ومنافذ صرف السلع التموينية، وكذلك توافر أسطوانات الغاز والمواد البترولية بكافة انواعها خلال شهر رمضان.

 

في السياق نفسة حدد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، عمل المخابز في شهر رمضان بدءاَ من الساعة الثامنة صباحا حتي الخامسة مساءاَ، وقرر فتح العمل بسستم المخابز للمخابز التى يتم تحديدها بمعرفة مديري المديريات حتي الساعة العاشرة مساءاً، لضمان توافر الخبز طوال اليوم وأشار المصيلحي الي أن تنظيم عمل المخابز بشهر رمضان في تلك الساعات يسمح بتوافر كل احتياجات المواطينين من الخبز المدعم طوال اليوم.

 

وطالب الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقا للمواعيد المقررة لذلك ايضاً.

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وزارة التموين مواعيد عمل المخابز في رمضان التموين

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