برلماني: افتتاح مدينة الدواء تُسهم في القضاء على تُجار الأزمات والسوق السوداء

قال النائب حسام زكي، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة الدواء والتي تُعد أحد أكبر الصروح الطبية بالشروق الأوسط، يأتي استكمالًا للمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية التي تبنَّاها الرئيس للاهتمام بالمنظومة الصحية في مصر.



وأضاف "زكي" في بيان له، أن مدينة الأدوية من بين أحد أهم المشروعات القومية الي سعت الدولة لتنفيذها وذلك لدورها الحيوي والهام في صناعة الدواء وتوفير كافة المستلزمات الطبية التي تحتاجها الدولة المصرية، الأمر الذي سيصب في إصلاح وضبط منظومة وسوق الدواء بالكامل.



وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن مدينة الدواء سوف تسهم بشكل كبير في القضاء على تجار السوق السوداء واستغلالهم للظروف الاستثنائية والأزمات التي قد تمر بها البلاد ورفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يفوق قدرة المواطنين البسطاء ومحدوي الدخل في الحصول علي الأدوية والعقار اللازم لشفائهم.



وأكد "زكي" أنها سوف تُسهم في تصحيح مسار سوق الدواء في مصر ومواجهة أزمات نقص الدواء وإضاعة الفُرص علي تُجار الأزمات وكذلك المصانع الغير مُرخصة أو غير التابعة لوزارة الصحة والتي تعرف بمصانع "بير السلم" في احتكار الأدوية أو تصنيع الأدوية المضروبة وبيعها للمواطنين علي أنها أصلية دون معرفتهم مما قد يُعرَّض حياتهم للخطر.



وتعد مدينة الأدوية الي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، أحد أكبر الصروح الطبية بالشرق الأوسط، ومن بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

