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بـ69 مليون جنيه.. وزيرا التعليم والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون منشآت تعليمية

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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افتتح قبل قليل، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددا من المنشآت التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك في إطار احتفالات أعياد الجيزة.

وتضمن الافتتاح مدارس، "مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي ثانوي بنات، ومدرسة سامح سيف اليزل رسمي لغات، و مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي (ثانوي فني)، ومدرسة عمر سليمان رسمي لغات، كما سيتم افتتاح إدارة بولاق الدكرور التعليمية، بتكلفة تبلغ 69 مليون جنيه.
 
وحضر الافتتاح قيادات محافظة الجيزة وعدد من نواب البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على رأسهم الدكتور مجدي الجيار وميل المديرية، وأهالي بولاق الدكرور.

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