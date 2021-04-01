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عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكدمة خلال تقسيمة الفريق اليوم الخميس قبل السفر للجزائر. 

وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على إجراء الإسعافات الأولية للاعب ووضع قطع من الثلج أعلى ركبته، بعد تعرضه لكدمة في إحدى الكرات المشتركة مع يوسف أوباما. 

وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ضم مدافع الفريق لرحلة الجزائر على أن يخضع لاختبار طبي غدا الجمعة، والذي يحدد قدرته على المشاركة في المران الأخير قبل مواجهة المولودية من عدمها.

ويلتقي الزمالك بمنافسه مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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