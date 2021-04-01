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عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر
الخميس 01/أبريل/2021 - 01:58 م
محمد زكي
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تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكدمة خلال تقسيمة الفريق اليوم الخميس قبل السفر للجزائر.
وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على إجراء الإسعافات الأولية للاعب ووضع قطع من الثلج أعلى ركبته، بعد تعرضه لكدمة في إحدى الكرات المشتركة مع يوسف أوباما.
وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ضم مدافع الفريق لرحلة الجزائر على أن يخضع لاختبار طبي غدا الجمعة، والذي يحدد قدرته على المشاركة في المران الأخير قبل مواجهة المولودية من عدمها.
ويلتقي الزمالك بمنافسه مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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