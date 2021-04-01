تعرف على تفاصيل حفل المطرب أبو

يستعد المطرب أبو، لإحياء حفل غنائي وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 إبريل ويُبث الحفل عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".



ومن المقرر أن يقدم أبو، في الحفل باقة كبيرة من الأغاني.





جدير بالذكر أنه من آخر أعمال المطرب أبو، أغنية "ألف احتمال" والذي طرحها عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".



أغنيه"ألف احتمال" لديه منذ سنتين، ولكنه رغب وقتها عدم طرحها، وفكره كليب الأغنية بسيطة حيث يطل أبو، في الكليب ب"لوك" واحد فقط مُرتديا اللون الأبيض.



وتعد هذه الأغنية آخر سينجل له، ليستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ألبوم غنائي كامل، حيث يعمل عليه منذ فترة طويلة ويتعاون في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.



