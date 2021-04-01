"أحسن من العيش بالسلف والدين".. شريف خير الله يُعلن عن تعاقده على عمل فني جديد





كشف الفنان شريف خيرالله عن تعاقده على عمل فني جديد بعد غياب ثلاثة سنوات، مُشيرًا إلى أنه يُجسد خلاله دور سائق تاكسي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب شريف خير الله منشورًا قال فيه :"الحمد لله بعد توقف عن العمل 3 سنين جالي شغل جديد أفهم فيه، سواق تاكسي".



وأضاف شريف خيرالله :"أحسن من العيش بالسلف والدين، لما أموت زغرطوا عليه وأفرحوا".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان شريف خيرالله الدرامية مسلسل "الدخول في الممنوع" الذي عرض عام 2017، كما أنه شارك في السباق الرمضاني الماضي كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية".