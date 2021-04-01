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السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية نجع الخربة بقنا
الخميس 01/أبريل/2021 - 02:06 م
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية نجع الخربة، في الإشراف القبلية، في محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية نجع الخربة، في الإشراف القبلية، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية نجع الخربة، في الإشراف القبلية، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى الوحدات المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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