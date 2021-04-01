قبل ساعات من عمومية "الصحفيين".. إرشادات عامة لورقة الاقتراع

ينطلق غدًا الجمعة 2 أبريل، السباق الانتخابي لنقابة الصحفيين، لاختيار نقيب جديد و6 من أعضاء مجلس النقابة، بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية، وذلك بمقر نادي المعلمين بالجيزة.



وأعلن جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، والمرشح لعضوية المجلس "فوق السن" عدد من الإرشادات العامة، التي يجب أن يتبعها الزملاء الصحفيون أعضاء الجمعية العمومية خلال التصويت.



وتمثلت هذه الإرشادات في ثلاث نقاط مهمة، وهي:

1- اختيار مرشح واحد فقط لمنصب نقيب الصحفيين.

2- اختيار 6 اسماء لعضوية مجلس النقابة في ورقة الانتخاب، مع مراعاة أن الاختيار غير مُقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.

3- تحديد تحت السن أو فوق السن يكون عند الفرز فقط؛ حيث يتم اختيار الزملاء الـ6 الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات، بشرط أن يكون من بينهم 3 تحت السن على الأقل.



وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد غدًا الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.