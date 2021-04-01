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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم صاروخي استهدف المدنيين باليمن
الخميس 01/أبريل/2021 - 02:08 م
وكالات
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أعلنت قوات التحالف العربي فى اليمن، اليوم الخميس، عن إحباط هجوم صاروخي للحوثيين، لاستهداف المدنيين فى مأرب شرقى البلاد.
ودمرت قوات التحالف العربي، صاروخًا باليستيًا
للحوثيين ومنصة إطلاقه فى جبهة مأرب، بحسب ما ذكرت قناة العربية.
وأوضحت قوات التحالف العربي، أن العملية
الهجومية للميليشيات الحوثية تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.
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