Advertisements
تفاصيل جلسة كارتيرون مع الجزيري
الخميس 01/أبريل/2021 - 02:08 م
محمد زكي
Advertisements
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق عقب نهاية المران الجماعي اليوم الخميس.
وأكد كارتيرون في حديثه مع اللاعب ثقته الكاملة في قدراته الفنية، مشيدًا بالمستوى الفني الذي ظهر عليه خلال مباراتي منتخب بلاده أمام ليبيا وغينيا الاستوائية.
وكان سيف الدين الجزيري قد سجل ثلاثة أهداف خلال مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بواقع هدفين في شباك ليبيا وهدف في مرمى غينيا الاستوائية.
ونقل كارتيرون للاعب، رغبته في اصطحابه مع قائمة الفريق المتوجهة للجزائر رغم عدم قيده بالقائمة الأفريقية؛ وذلك لحاجته للدخول بأجواء الفريق، وتجهيزه بشكل جيد للمباريات المحلية.
ويلتقي الزمالك بمنافسه مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements