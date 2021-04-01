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تفاصيل جلسة كارتيرون مع الجزيري

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق عقب نهاية المران الجماعي اليوم الخميس. 

وأكد كارتيرون في حديثه مع اللاعب ثقته الكاملة في قدراته الفنية، مشيدًا بالمستوى الفني الذي ظهر عليه خلال مباراتي منتخب بلاده أمام ليبيا وغينيا الاستوائية. 

وكان سيف الدين الجزيري قد سجل ثلاثة أهداف خلال مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بواقع هدفين في شباك ليبيا وهدف في مرمى غينيا الاستوائية. 

ونقل كارتيرون للاعب، رغبته في اصطحابه مع قائمة الفريق المتوجهة للجزائر رغم عدم قيده بالقائمة الأفريقية؛ وذلك لحاجته للدخول بأجواء الفريق، وتجهيزه بشكل جيد للمباريات المحلية. 

ويلتقي الزمالك بمنافسه مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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