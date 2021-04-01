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ريال مدريد يضحي بـ8 لاعبين لضم مبابي وهالاند

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في موافقة زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد على الإطاحة بثمانية لاعبين من جانب الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن زيدان يرى وجود ثمانية من لاعبي الملكي في صفوف الفريق دون الحاجة إلى خدماتهم وحاجة الفريق إلى توفير الأموال.

وجاء هذا القرار بناء على رؤية من رئيس النادي فلورينتينو بيريز الذي قرر بيع عدد من لاعبي الفريق وطلب من زيدان قائمة بهم لمحاولة ضم هالاند ومبابي.

ويرى بيريز أن ضم هالاند أو مبابي خيار هجومي قادر على قيادة الفريق لمنصات التتويج خلال العشرة سنوات المقبلة ولتعويض رحيل رونالدو بعد المستوى الباهت الذي قدمه البلجيكي إيدين هازارد.

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هالاند مبابي ريال مدريد

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