لرجيم صحي.. حضري سلطة الكينوا بالدجاج

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (منزوع الجلد)

- زيت السمسم : ملعقة كبيرة ونصف

- كينوا : كوب (منقوع في الماء لحوالي ساعتين على الأقل)

- الأفوكادو : 1 حبة

- طماطم : 1 حبة

- خيار : 1 حبة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- الخردل : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : رشّة





طريقة التحضير

ضعي الكينوا في قدر على النار واسكبي مقدار كوبان من الماء ثم اتركي المكونان حتى تغلي لحوالي 15 دقيقة وتنضج الكينوا.

سخّني زيت السمسم في مقلاة على حرارة متوسطة وأضيفي صدري الدجاج واطهيهما حتى ينضجا من الجهتين وعند النضوج قطّعي الدجاج إلى شرائح وضعيها في طبق.

قطعي الأفوكادو والطماطم والخيار ثم وزعي المكونات في وعاء متوسط الحجم.

اخلطي في وعاء آخر كل من زيت الزيتون والخل والخردل ثم نكهي بالملح والفلفل الأسود.

وزعي الكينوا والبقدونس فوق الخضار المقطعة وأضيفي شرائح الدجاج ثم اسكبي مزيج الصلصة فوقها.

قلبي المكونات بتأنٍ حتى تتجانس ثم قدمي السلطة مباشرة على سفرتك.