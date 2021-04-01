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باحث بمدينة زويل عن "جبتو فارما": ستمنع احتكار الدواء (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن الشبيني، مدير عام المعاهد البحثية في مدينة زويل، إن وجود مدينة الدواء المصري يزيد من قدرة مصر الاستراتيجية في قطاع الدواء.

وأشار "الشبيني"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يفاجىء الشعب بافتتاح المشروعات سواء على المستوى الطرق والنقل، والمستوى الطبي، وهو ما يؤكد على تركيز الدولة على العمل، وهو ما سيصب في مصلحة كل فئات المجتمع.

ولفت مدير عام المعاهد البحثية في مدينة زويل، إلى أن مدينة الدواء المصرية ستقلل من عملية احتكار الدواء، فضلا عن تقليل سعره، ووجود وفرة من الدواء.

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