خاص.. تعرف على تفاصيل إعلان عمرو دياب الجديد

انتهى الهضبة عمرو دياب، الخميس الماضي من تصوير إعلان جديد لإحدى الشركات العقارية، ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.



الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ومكس وماستر أمير محروس.



جدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب، شارك جمهوره مؤخرًا بعدة صور نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من حفله الأخير الذي أحياه بمدينة الشيخ زايد لصالح إحدى شركات الهواتف المحمولة.



وقدم الهضبة مجموعة متنوعة من أشهر أغنياته بما فيها أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور.



وأحيا أيضًا عمرو دياب حفلًا ناجحًا بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره نخبة من نجوم الفن والمجتمع.





