الفنان هشام سليم يتلقى لقاح كورونا داخل مركز الأحياء بالغردقة (صور)

تلقى الفنان هشام سليم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في وحدة الأحياء الصحية بالغردقة، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.





وكان في استقبال الفنان هشام سليم، الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.





ومن جانبه، أشاد الفنان هشام سليم، بسهولة الإجراءات داخل مركز تلقى لقاح كورونا بمدينة الغردقة، موضحًا أن هناك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بجانب التنظيم داخل المركز.



