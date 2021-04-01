قائد بالميراس يعلق على الخسارة من الأهلي في مونديال الأندية

علق فيليبي ميلو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، على هزيمة فريقه أمام الأهلي، في كأس العالم للأندية الأخيرة.





ونجح الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، في تحقيق الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، وحصد الميدالية البرونزية، في مونديال الأندية الذي أقيم مؤخرًا في العاصمة القطرية الدوحة.





وأكد ميلو، أن فريقه كان يعاني أمام بطل إفريقيا من العامل البدني، رغم محاولتهم للوصول بالمباراة إلى بر الأمان ولكن لم تفلح المحاولات في النهاية.





وأضاف قائد الفريق البرازيلي مع برنامج "Bola Da Vez البرازيلي": "لا يوجد تفسير لما حدث، كنا أمام غياب ذهني وبدني، لا أرى أن سبب الخسارة في الجانب الفني، أعتقد أننا خسرنا بسبب العامل البدني".





واختتم: "في رأي الهزيمة تعود لسبب ما نعيشه بسبب فيروس كورونا المستجد، فلقد كنا نعاني قبل انطلاق البطولة، بالإضافة إلى تصدي حارسهم للعديد من الفرص بالإضافة إلى إتقانه في ركلات الترجيح".