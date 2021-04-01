روسيا تسجل 9169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، خلال آخر 24 ساعة 9169 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 8275 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 25 مارس الماضي.

وأشارت وزارة الصحة الروسية، إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (2151 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (710 حالات).

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 383 حالة وفاة (مقابل 408 وفيات أمس)، فيما تماثل 10247 مريضا للشفاء.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، إلى أربعة ملايين و554264 إصابة مؤكدة، منها 99233 حالة وفاة، و278612 حالة نشطة، وأربعة ملايين و176419 حالة شفاء.