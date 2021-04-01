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تناول الطعام ساخناً أو بارداً.. دراسة تكشف الطريقة الأفضل

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
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هناك أشخاص يفضلون تناول الطعام باردا وهناك من يفضلون تناوله ساخنا لحظة الانتهاء من هطوه، وكلا منهنا يتناول الطعام حسب ما يعتقد بأن هذه هي أفضل طريقة لتناول الطعام.

ونُشرت دراسة في مواقع تغذية عالمية، كشفت رأي العلم في هذا الأمر، وكان قرارها الفصل من الناحية الصحية.

وبحسب الدراسة، فإن تناول الطعام ساخناً، يساهم بشكل كبير في جعله أكثر قابلية للهضم، ويجعل المعدة والأمعاء وباقي أجزاء الجهاز الهضمي، تؤدي وظيفتها بشكل أفضل.

ووفقا للدراسة العلمية، ومن الجانب الصحي، تبين أن تناول الطعام وهو ساخن أفضل بكل تأكيد. خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بالهضم. 

وعلى جانب آخر، فإن العديد من خبراء التغذية والصحة، ينصحون بطهي وجبات الطعام على البخار أو عن طريق الشواء، لأن هذه الطرق تحافظ قدر الإمكان على المغذيات الموجودة في الوجبات الغذائية، ويزيد قدرة الجسم على امتصاص المغذيات التي تحتوي عليها.

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