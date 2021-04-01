دليلك المختصر للتصويت بانتخابات التجديد النصفي لـ"الصحفيين"

ساعات قليلة تفصل الصحفيين عن انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابتهم، وبدء سباق انتخابات التجديد النصفي، لاختيار نقيب جديد و6 من أعضاء المجلس، وذلك غدًا الجمعة 2 أبريل.



وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، عدد من الإرشادات للزملاء، التي يجب أن يتبعوها خلال انعقاد الانتخابات، وذلك للتأكد من صحة الصوت الانتخابي، وضمانًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على حياة وصحة الصحفيين.



وتنعقد الجمعية العمومية والانتخابات بمر نادي المعلمين بالجيزة، بجوار دار الأوبرا المصرية، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى انتهاء التصويت في السابعة، ثم بدء الفرز وإعلان النتائج، ليفوز 6 من أعضاء المجلس ونقيب، من بين 61 مرشحًا على تلك المقاعد.



إرشادات عامة



1- يشترط وجود كارنيه النقابة، والبطاقة الشخصية، أو ما يحل محلها للإدلاء بالصوت.



2- ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، على أن تتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، وتوفير الكحول الطبي، بمقار تسجيل الحضور، واللجان، والمداخل، وأماكن التجمع، وتوفير كاشف للحرارة.



3- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.



4- عند اكتمال الجمعية العمومية بحضور ربع الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة لمناقشة جدول الأعمال، بالسرادق المحدد بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.



5- عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.



6- يتم التصويت فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، ويستمر حتى السابعة مساءً، ويتم المد ساعة في ساعة في حالة وجود ناخبين وذلك لتجنب الزحام، ولا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية.



7- الانتخابات ستُتري في (32) لجنة انتخابية موزعة في الأماكن المُعدة بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.



8- على الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات.



إرشادات لورقة الاقتراع



1- اختيار مرشح واحد فقط لمنصب نقيب الصحفيين.



2- اختيار 6 اسماء لعضوية مجلس النقابة في ورقة الانتخاب، مع مراعاة أن الاختيار غير مُقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.



3- تحديد تحت السن أو فوق السن يكون عند الفرز فقط؛ حيث يتم اختيار الزملاء الـ6 الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات، بشرط أن يكون من بينهم 3 تحت السن على الأقل.



إرشادات الفرز وإعلان النتائج



1- في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحة بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.



2- تُجري عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.



3- يُسمح بتواجد 3 مندوبين ومتابعين بكل لجنة فرعية، بحد أقصى خلال التصويت، وفي حالة زيادة العدد سيتم إجراء قرعة لاختيار 3 وفقًا للقانون.



4- في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المُطلقة، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم التالي، من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة مساءً، بنادي المعلمين بالجزيرة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات، يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.



5- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.