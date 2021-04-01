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مكرونة بالجبنة في الفرن.. المقادير وطريقة التحضير

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
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المقادير
- معكرونة : 500 غراماً
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة
- دقيق : 3 ملاعق كبيرة
- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مفروم فرماً ناعماً)
- مرق دجاج : كوب
- حليب : كوب
- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة ثمّ أضيفي الثوم وقلّبيه حتى يذبل.
أضيفي الدقيق وحرّكي جيداً حتى يتجانس المزيج.
أضيفي الحليب والمرق، وحرّكي المزيج حتى يكثف.
حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
ضعي المكرونة المسلوقة في صينية فرن، وأضيفي صلصة البشاميل على الوجه تليها طبقة من جبن الموزاريلا المبشور.
أدخلي الصينية إلى الفرن لـ10- 15 دقيقة حتى يصبح لون الوجه ذهبياً.

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