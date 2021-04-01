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أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تسافر إلى المغرب ظهر اليوم، تمهيدا لمواجهة الرجاء في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد على الرجاء المغربي بملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى:   شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس 

ويعتلي بيراميدز صدارة المجموعة برصيد ٦ نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة ونامونجو التنزاني بهدفين دون مقابل.

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