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إصابة والدة وشقيق فريدة سيف النصر بفيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عن إصابة والدتها وشقيقها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه :"لاحول ولا قوة إلا بالله، أخي بدر الدين عناية مركزة بعزل المستشفى، وأمي العناية المركزة اتعملت بالبيت بأجهزتها لصعوبة نقلها والحركة، يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين".

ثم كتبت منشورًا آخر قالت فيه :" إدعوالنا خللوابالكم أوي، تخيلوا كورونامن زيارة الدكتور ويعتذر، بعد إيه؟ ماماوأخويا إيجابي والله أعلم بالباقيين هي ناقصه سترك هاتجنن".

وفي سياق آخر، تشارك فريدة سيف النصر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" «موسى"، وهو بطولة بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، منذر رياحنة، صبري فواز، هبة عبدالغني، عارفة عبدالرسول، سيد رجب، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة.

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