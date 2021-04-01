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السعودية تسجل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:53 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وقد أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن التسجيل لأخذ لقاح كورونا متاح لمن يبلغ 18 عامًا بالتقويم الميلادي.

 

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنه «حاليًا التسجيل متاح لمن يبلغ من العمر 18 سنة (بالتاريخ الميلادي) فما فوق».

 

ومن جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين «فايزر أو أسترازينيكا» لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما «بعد الجرعة الأولى»، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة.

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