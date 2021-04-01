كارتيرون: مباراة مولودية الجزائر نهائي ولن نفرط في الفوز

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة مولودية الجزائر المقبلة تمثل أهمية كبيرة للفريق .

وقال المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك :" مباراة المولودية صعبة والجميع يريد الفوز بالبطولة والزمالك ليس لديه سوى نقطتين، وكل هدفنا الفوز في الجزائر على المولودية ثم الفوز على تونجيث".

وشدد على أنه من الصعب الحديث عن فوز الزمالك ببطولة أفريقيا والفريق لم يتأهل ويمتلك نقطتين في رصيده، وأضاف أن الفريق سيخوض المباراة المقبلة باعتبارها نهائي وسيلعب للفوز هناك رغم صعوبة اللقاء".

وأوضح أن الفريق يجب أن يكون جاهز فنيا ونفسيا وبدنيا للمباراة، وسيتم تأهيل اللاعبين العائدين من المنتخب لتجهيزهم للقاء .

وأضاف أنه تابع جميع مباريات المولودية قبل لقاء الفريقين المقبل ونجحوا في حصد 8 نقاط وفازوا على بطل السنغال في مباراتين وتعادلوا مع الزمالك في القاهرة وتعادلوا مع الترجي في الجزائر.

وأوضح أن تفوقه على الأندية الجزائرية مع الأندية التي دربها ليس مقياسا لأي شيء لأن الظروف تغيرت في الفترة الحالية ولكل فريق ظروفه، وأضاف أن المولودية يحتاج نقطة واحدة للتأهل، وشدد كارتيرون على أن الزمالك كان لديه وقتا كافيا للاستعداد للقاء المولودية في ظل فترة التوقف الأخيرة.





ويلتقي الزمالك بمنافسه مولودية الجزائر في التاسعة مساء السبت بملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.