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طبيب بنيويورك يكشف عن دواء كورونا الجديد الذي تعمل عليه "فايزر" (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية، إن العالم يعاني من عدم عدالة في توزيع لقاح كورونا، حيث يوجد دول استأثرت بالكميات الأكبر من اللقاح، لافتا إلى أن لقاحات كورونا المتداولة في الدول أثبتت فاعلية كبيرة.

وأعلن "عياش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، أن شركة فايزر تعمل على تصنيع دواء عبارة عن حبوب والذي يؤثر على "بروتين فيروس كورونا"، معلقا: "أول ما تتشخص كورونا تاخد الحبوب فتشفى من الإصابة".

وأضاف الأستاذ بجامعة نيويورك الطبية، أنه لا يوجد تكنولوجيا تعالج فيروس كورونا بالبخاخات، وما يثار في هذا الصدد مجرد دراسات.

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