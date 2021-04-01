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بعثة بيراميدز تطير إلى المغرب

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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غادرت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى المغرب استعدادا لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغادرت البعثة برئاسة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد للفريق، استعدادا للمواجهة الهامة، على أن تصل مدينة الدار البيضاء في الثامنة مساء.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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