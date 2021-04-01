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موسيماني يعاين ملعب الجوهرة الزرقاء

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  بمعاينة ملعب الجوهرة الزرقاء قبل مران الفريق عليه استعدادًا لمباراة المريخ السوداني بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على تفقد الملعب ومعاينة أرضيته وغرفة ملابس الفريق.

وتضم بعثة الأهلي٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في

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