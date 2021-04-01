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ارتفاع اسعار النفط 23% خلال الربع الأول من 2021

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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حافظت أسعار النفط على  اتجاها  الصاعد  بالربع الأول من العام الجاري في ظل استمرار منظمة أوبك بعمليات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يوميًا بالإضافة إلى الخفض الطوعي التي قامت به المملكة العربية السعودية بمقدار مليون برميل يوميًا خلال شهري فبراير ومارس.

حيث نجح خام برنت في تحقيق صعود 23% بالربع الأول في 2021 مسجلا ثاني ارتفاع فصلي له على التوالي بالإضافة إلى تحقيق خام غرب تكساس صعود بنسبة 22% خلال الفترة ذاتها مسجلا رابع ارتفاع ربعي له على التوالي .

وقد شهدت تداولات شهر مارس الماضي عودة خام برنت للتداول فوق مستويات السبعين دولار للبرميل، كما نجح خام تكساس في ملامسة مستويات 67.98 دولار خلال الشهر ذاته وهي أعلى مستويات لخام تكساس منذ أكتوبر 2018، إلا أن الأسعار تراجعت مع ختام تعاملات الشهر الماضي.

وكان المؤثر الأبرز على أسعار النفط هو حادث جنوح السفينة Ever Given في قناة السويس الأسبوع الماضي والذي تسبب في تعطيل 27 ناقلة نفط يمثلون نصف كمية النفط الخام الشهرية للمملكة المتحدة، لتقفز أسعار النفط بعد الخبر بنحو 6$ خلال تعاملات جلسة الأربعاء الماضي

وتشير توقعات بيوت الخبرة إلى استمرار الرالي الصاعد للنفط، فـ Goldman Sachs يتوقع وصول خام برنت إلى 80 دولار للبرميل، كما يتوقع Bank of America وصول برنت إلى 70 $ للبرميل في الربع الثاني من العام الجاري.

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