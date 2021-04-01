طبيب سيراميكا كليوباترا: محسن ونبيل جاهزان لمواجهة الاسماعيلي

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، جاهزية الثنائى أحمد محسن، ومحمود نبيل، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للمشاركة في لقاء الاسماعيلي المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.





وأشار الطبيب إلى أن اللاعبين شاركا بشكل طبيعي في تدريب الفريق الأخير، وباتا جاهزين للقاء الدراويش من الناحية الطبية بعد تعافي أحمد محسن من خشونة في الركبة، ومحمود نبيل من شد في العضلة الضامة.





ويستعد سيراميكا كليوباترا للقاء الاسماعيلي، الذي يقام في التاسعة مساء السبت، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.