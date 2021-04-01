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لصاحبات الشعر الأسود.. مكياج مميز لإطلالة أنيقة

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
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نقدم لك في السطكور التالية أفضل صيحات المكياج التي تناسب صاحبات الشعر الأسود، لإطلالة أكثر جاذبية وأناقة.

مكياج نيود
إذا كنتِ تتمتعين بشعر أسود وترغبين في اعتماد صيحة مكياج نيود لإطلالة أنثوية ناعمة، يُمكنكِ تطبيق ظلال العيون وأحمر الشفاه بلون موحد، مثل اللون الخوخي أو المشمشي الفاتح، مع تطبيق البلاشر باللون الخوخي الفاتح، إضافة إلى اعتماد رسمة آيلاينر رفيعة، وحواجب متطايرة.

مكياج سموكي
يناسب المكياج السموكي صاحبات الشعر الأسود إلى حد كبير، إذ يُبرز جمال ملامحهن، ويجعلهن تظهرن أكثر جاذبية وأنوثة، حيث يمكن تطبيق اللون الرمادي الداكن، على الجفن المتحرك، ثم تطبيق ظلال العيون باللون الأسود على طية الجفن.

مكياج كلاسيكي
بتطبيق ظلال العيون باللون البيج الفاتح على الجفن المُتحرك، مع تطبيق رسمة آيلاينر مجنح سميك أو رفيع، ثم تطبيق البلاشر باللون الوردي الداكن، إضافة إلى تطبيق أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ، سواء كان مات أو لامعاً.

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