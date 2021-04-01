Advertisements

تقسيمة قوية في مران الأهلي بالسودان

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين خلال المران الذي خاضه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وشهدت التقسيمة التي أقيمت بكامل مساحة الملعب حماسا كبيرا من جانب اللاعبين مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة المريخ.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في المجموعة الأولى، بعد الفوز العريض الذي حققه خارج الديار، في الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

أخبار تهمك

الفنان هشام سليم يتلقى لقاح كورونا داخل مركز الأحياء بالغردقة (صور)

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

منافسة نارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 33 دقيقة

توجيهات عاجلة وتحذير مهم.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مدينة الدواء

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 21 ساعة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 م

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

01:03 م

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة