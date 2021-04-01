تقسيمة قوية في مران الأهلي بالسودان

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين خلال المران الذي خاضه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء.





وشهدت التقسيمة التي أقيمت بكامل مساحة الملعب حماسا كبيرا من جانب اللاعبين مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة المريخ.





ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في المجموعة الأولى، بعد الفوز العريض الذي حققه خارج الديار، في الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.



