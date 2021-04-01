تجديد اعتماد مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان على المستوى القومي



تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، تم تجديد اعتماد مركز بحوث وتدريب القاده بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان على المستوى القومي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجالات التدريب المتعددة (الإداري،اللغات، الحاسب الآلي، مجالات تخصص الكلية) ويعد مركز متخصص فى تدريب القادة بمصر، يأتي ذلك كأول مركز على مستوى الجامعات المصرية يحصل على تجديد الاعتماد منذ تعرض البلاد لجائحة كورونا.



أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن مركز بحوث وتدريب القادة يعمل على مواجهة المتغيرات المتلاحقة لضمان وتأكيد جودة العملية التدريبية داخل وخارج الجامعة بما يحقق الدعم والمساندة ليس فقط في تعزيز وتنمية الكوادر البشرية الخاصة بالجامعة بل يعمل على مساندة الكوادر البشرية بالمجتمع المصري والمجتمع الخارجي، وقال أن ذلك يأتى فى إطار إعداد قيادات شعبية وتنفيذية على مستوى عالي من المهارات القيادية فى إطار البحوث العلمية والبرامج التدريبية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر.





أوضح الأستاذ الدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية أن المركز يمتلك خطة تدريبية معتمدة متنوعة بمختلف المجالات والتخصصات، كما يوجد هيكل تنظيمي معتمد بالمركز بالإضافة إلى توافر قاعات تدريبية مجهزة ولائحة خاصة للمركز.



أفادت الاستاذة الدكتورة سماح سالم عوض مدير المركز ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ان المركز يواكب المتغيرات المتلاحقة خاصة في ظل جائحة كورونا ويقوم بتقديم دورات تدريبية عن بعد بالإضافة إلى الدورات المباشرة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، ووجهت سيادتها الشكر الى الدكتور مرسى طاهر المسئول الإداري بالمركز، وكذلك للمتدربين ميدانيا بالمركز من طلاب مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس، ولجميع منسوبي الكلية والجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الاداري والعاملين وطلاب وطالبات الجامعة بهذا الإنجاز المميز.



كما يقدم المركز العديد من الخدمات منها تنظيم دورات تدريبية لمشرفي المؤسسات والكليات والمعاهد لتنمية المهارات القيادية لهم، إجراء البحوث لتحديد احتياجات المجتمعات المحلية وكيفية وضع الأولويات، مساعدة الباحثين فى تصميم وتنفيذ برامج التدخل المهنى بمجالات الممارسة المهنية المختلفة.



فضلا عن ذلك يقدم المركز إجراء البحوث المشاركة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى فى المجالات المختلفة التى تساهم فى تنمية المجتمع، إجراء البحوث والمسوح لتحديد الاحتياجات التدريبية للقيادات المجتمعية والطلابية، تنظيم المؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية والندوات التدريبية المختلفة، التعاون مع الهيئات الوطنية والاهلية والدولية والمراكز العلمية المتخصصة والمؤسسات الإنتاجية فى إجراء البحوث وتدريب العاملين على المهارات القيادية.

وأيضا القيام بإعداد وتسويق برامج توعية المشكلات الاجتماعية والمجتمعية بالمجتمعات الفقيرة، إعداد وتنظيم معسكرات لتنمية مهارات العاملين فى مختلف المجالات، التعرف على قضايا المجتمع ومشكلاته، التوعية بتاريخ مصر وحضارتها لدى الشباب، إنشاء وحدة متخصصة لإعداد المشروعات البحثية، وإنشاء وحدة متخصصة تهدف إلى تسويق الأنشطة والخدمات التى يقدمها المركز للمجتمع.



هذا ويستهدف المركز الفئات من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات المصرية بصفة عامة وجامعة حلوان بصفة خاصة والباحثين من داخل وخارج الجامعة.







