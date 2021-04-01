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جنايات قنا تقضي بالسجن 5 سنوات لعامل أطلق النار على  قوات الأمن وأصاب ضباط ورقيب شرطه 

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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 قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، ومحمد علاء، بمعاقبة عامل  بالسجن المشدد ٥ سنوات، لقيامه  بإطلاق النار  على قوات الأمن واصاب ضابط وامين شرطه. 

تعود أحداث القضية،  إلى 31 أكتوبر 2018، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بأنه أثناء قيام قوه من مباحث مركز قنا بتنفيذ قرار النيابه العامه بضبط واحضار حسن ك ا عامل بقرية الاشراف الغربية، بتهمة الشروع فى قتل زوجته قام المتهم بالتعدي على القوه وأطلق عدة اعيره ناريه فأصاب كلا من النقيب محمد سامح ابو الوفا معاون مباحث مركز قنا وحسام الدين محمد غريب رقيب شرطه.

و تمكنت القوه من ضبط المتهم وإحالته محبوسا لمحكمة جنايات قنا بتهمة التعدى على موظفين عموميين والتسبب فى إصابة اثنين منهم وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد ٥ سنوات.



  

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