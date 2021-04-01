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ماسك القرع الأخضر للبشرة الدهنية

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
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تقدم لك في السطور التالية أهم فوائد القرع الأخضر للبشرة، وطريقة تحضير ماسك القرع الأخضر في المنزل.

فوائد القرع الأخضر للبشرة
- يعمل القرع الأخضر كواقي شمس طبيعي، نظراً لاحتوائه على عنصر "بيتا كاروتين".
- يحتوي القرع الأخضر على كمية هائلة من فيتامين سي، الذي يساعد في تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة.
- يحافظ القرع الأخضر على شباب البشرة، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

تحضير ماسك القرع الأخضر في المنزل
يُمكنكِ خلط 1 ملعقة كبيرة من القرع الأخضر المهروس، مع 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح، ثم وضعه على وجه رطب.
اتركي الخليط حتى يجف، أو لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد.
طبقي مرطب مناسب لنوع بشرتك، وهذا مناسب لصاحبات البشرة الدهنية.

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