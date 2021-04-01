تدريبات قوية لحراس الأهلي في السودان

خاض ثلاثي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، الذي حرص على تخصيص فقرات متنوعة للثلاثي.





وخاض الأهلي مرانا قويا على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادا لمواجهة فريق المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني محاضرة قصيرة للاعبين وتحدث فيها عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد مع الالتزام بالتعليمات؛ للظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.





ويدخل الأهلي مباراة المريخ، بهدف مواصلة انتصاراته في المجموعة الاولي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق خارج ملعبه، على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة.





وخاض الأهلي أربع مباريات في دور المجموعات، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.



