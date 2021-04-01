تعرف على مواعيد مباريات روما في شهر أبريل

يدخل نادي روما الإيطالي منافسات شهر أبريل والمقرر لها السبت 3/4/2021، بروح معنوية عالية بعد بلوغه نصف نهائي الدوري الأوروبي، بإقصائه شاختار دونيتسك الأوكراني بخمسة أهداف لهدف في مجموع المباراتين، ليواجه على إثرها بطل هولندا نادي أياكس، المتأهل للدور ذاته بعد تغلبه على يونج بويز بخماسية نظيفة.









ويخوض نادي العاصمة جدول مكون من 7 مباريات، 5 منها في الكالتشيو و2 في الدوري الأوروبي خلال شهر أبريل 2021.





ويحتل روما المركز السادس في الدوري برصيد 50 نقطة من 28 لقاء، استطاع الإنتصار في 15، وتعادل في 5، بينما تلقى الهزيمة في 8 مواجهات.





مباريات روما في شهر أبريل:





يستهل ذئاب العاصمة جدول مباريات شهر أكتوبر بمباراة ساسوولو، والمقرر لها السبت 3/4/2021 على ملعب تشيتا ديل تريكو لوري، قبل السفر لهولندا لمواجهة أياكس أمستردام السبت 8/4/2021 على ملعب يوهان كرويف آرينا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي.





بعدها يعود روما لملعب تورينو الأوليمبي لاستقبال بولونيا، في 11/4/2021 ضمن منافسات الإسبوع ال30 من الدوري الإيطالي.





ويعود ويستقبل أياكس أمستردام في 15/4/2021 على ملعب تورينو، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





ليعود بعدها إلى منافسات الدوري الإيطالي، وهذه المره حينما يحل ضيفاً على تورينو في18/4/2021 على الملعب الأولمبي، تورينو في إطار الجولة ال 31، ومن ثم يستقبل ذئاب العاصمة فريق روما نادي أتلانتا في لقاء الجولة 32 من الدوري على ملعب تورينو الأوليمبي في اللقاء المقرر إقامته في 22/4/2021.





ويختتم فريق العاصمة مواجهات شهر ابريل حينما يحل ضيفاً على كالياري في 25/4/2021 على ملعب إس أريناس في الجولة ال33 من الدوري.





الجدول التالي يوضح مباريات روما خلال شهر أبريل 2021





ساسولو ضد روما – يوم 3 أبريل 2021 ( الدوري الايطالي الجولة 29 ).





اياكس امستردام ضد روما – يوم 8 بريل 2021 ( الدوري الأوروبي– خارج الأرض ).





روما ضد بولونيا– يوم 11 أبريل 2021 ( الدوري الايطالي الجولة 30 ).





روما ضد اياكس امستردام – يوم 15أبريل 2021 ( الدوري الأوروبي_ دور الإياب ).





تورينو ضد روما – يوم 18أبريل 2021 ( الدوري الايطالي الجولة 31).





روما ضد أتلانتا – يوم 22أبريل 2021 ( الدوري الايطالي الجولة 32).





كالياري ضد روما – يوم 25 أبريل 2021 ( الدوري الايطالي الجولة 33) .



