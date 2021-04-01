Advertisements

السويد تتوقع تقديم لقاحات للبالغين في البلاد بحلول شهر أغسطس المقبل

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

تتوقع السلطات السويدية، اليوم الخميس، أن يتم تقديم لقاحات للبالغين في البلاد بحلول شهر أغسطس المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

كشفت إحصاءات وكالة الصحة عن أن السويد، التي تجنبت فرض إجراءات عزل عام طيلة جائحة كورونا، سجلت 3834 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19".

 

وسجل البلد 58 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12428 وحدثت الوفيات على مدى عدة أيام وأسابيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاحات كورونا فيروس كورونا السويد

أخبار تهمك

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ يوم

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشان طقس الخميس

منذ حوالي 21 ساعة

الفنان هشام سليم يتلقى لقاح كورونا داخل مركز الأحياء بالغردقة (صور)

منذ ساعة و 9 دقيقة

سياسي سوداني: تصريحات السيسي القوية والمناورات المشتركة ستجعل إثيوبيا تتراجع (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

منذ أقل من ساعتين

منافسة نارية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. التموين تحدد مواعيد عمل المخابز في رمضان

منذ أقل من ساعتين

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عرض ضخم من السيتي لضم هالاند

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يكشف تحركات جديدة عن تطعيم المصريين بلقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

السويد تقرر تمديد قيود السفر حتى 15 من يوليو المقبل بسبب كورونا

تجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بأفغانستان 6 آلاف حالة

روسيا تعلن تسجل 94 وفاة و9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا

مسؤول: إعادة افتتاح إسبانيا للسياحة الدولية اعتبارا من يوليو

باكستان تسجل 1927 إصابة جديدة بكورونا

باكستان تسجل 2179 إصابة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:39 م

عاجل.. وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن صلاة عيد الفطر

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:58 ص

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

10:35 ص

عاجل.. مفاجأة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

01:03 م

رسلان: إثيوبيا ترفض الوساطة والتدويل لفرض رغبتها كأمر واقع (فيديو)

07:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة