السويد تتوقع تقديم لقاحات للبالغين في البلاد بحلول شهر أغسطس المقبل

تتوقع السلطات السويدية، اليوم الخميس، أن يتم تقديم لقاحات للبالغين في البلاد بحلول شهر أغسطس المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

كشفت إحصاءات وكالة الصحة عن أن السويد، التي تجنبت فرض إجراءات عزل عام طيلة جائحة كورونا، سجلت 3834 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19".

وسجل البلد 58 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12428 وحدثت الوفيات على مدى عدة أيام وأسابيع.