الأمين العام المساعد للجامعة العربية يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين

استقبل الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة اليوم الخميس، سعادة السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وأطلعه على مُستجدات القضية الفلسطينية وموقف جامعة الدول العربية حيال مُختلف الموضوعات ذات الصلة.





وعبّر خلال اللقاء عن تقدير الجامعة العربية للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في استئناف عملية السلام في ضوء عضويته في اللجنة الرباعية، مُشيداً بالدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وطالب ببذل المزيد من الجهود في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبول مُبادرة السلام العربية بهدف تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.





وفيما يتعلق بتطورات المشهد الفلسطيني، أكد الأمين العام المُساعد على أن الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية (التشريعية والرئاسية) تعكس حرص وجدية الشعب الفلسطيني في الذهاب إلى الانتخابات ومُمارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه، مُشدداً على أهمية المشاركة الأوروبية في الرقابة على الانتخابات وعلى ضرورة الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة عملية إجراءها في الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس عاصمة فلسطين أو طواقم العمل الخاصة بها بمن فيهم المُراقبين الدوليين.





ودعا في الوقت نفسه أن يُمارس الاتحاد الأوروبي الدور المأمول منه في حث الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت حمايةً لحل الدولتين الذي يُمثّل السبيل الوحيد لتحقيق أمن وسلام واستقرار المنطقة عبر تجسيد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه عبر إقامة دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.