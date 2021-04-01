تعرف على الرجيم المناسب لفصيلة الدم

اتباع رجيم متوافق مع فصيلة الدم، يغمل على تعزيز عملية الهضم بشكل أكثر كفاءة، وبالتالي المساعدة في خسارة الوزن، فضلًا عن محاربة الأمراض، ومن هنا إليكم أفضل رجيم حسب فصيلة الدم.





أفضل رجيم لفصيلة الدم A

يجب تناول الفواكه والخضروات والتوفو والمأكولات البحرية والديك الرومي، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة وزيت الزيتون وفول الصويا.





أفضل رجيم لفصيلة الدم B

يجب تناول اللحوم والفواكه والخضروات والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب.





أفضل رجيم لفصيلة الدم AB

ينصح أصحاب فصيلة الدم AB بتناول منتجات الألبان والتوفو والخضروات، والإكثار في استهلاك الأطعمة البحريّة؛ إذ تزيد الأخيرة من كفاءة التمثيل الغذائي. كما يفيد تناول الأناناس في هضم الأطعمة وتحسين حركة الأمعاء، ما يقلّل من الشعور بالانتفاخ والغازت.





أفضل رجيم لفصيلة الدم O

يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، كلحوم البقر والعجل والضأن، والأسماك بأنواعها، وعشب البحر، والسبانخ والبروكولي والهندباء والخرشوف والفجل والبطاطس الحلوة والبصل والثوم والخوخ والبرقوق والتوت والتين والليمون.